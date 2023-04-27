俗話說「十人九痔」，足見痔瘡是許多人的困擾，尤其是公車、計程車司機、專櫃小姐、搬運工等職業群眾，因要長時間久坐、久站或負重，增加了痔瘡發生率，且因傳統切除手術修復期長，生活步調都被打亂，幸屏東基督教醫院引進「微創雷射痔瘡消融手術」，不但縮短修復時間、傷口還小很多，讓民眾很快就能回到生活軌道、不耽誤工作。

屏基表示，痔瘡因為位置尷尬而使人諱疾忌醫，一般來說，長時間久坐、久站、負重的工作人員、水分及纖維攝取不足，以及作息不正常、喜好辛辣口味的人，都是痔瘡的好發族群，如公車、計程車司機、專櫃小姐、搬運工，另外婦女也會因懷孕子宮變大腹部壓力增加、腸胃蠕動變慢而增加痔瘡的發生率。

屏基大腸直腸科主治醫師劉家成指出，當民眾發現自己肛門出血或肛門邊有硬塊及疼痛時，多半直覺認定是痔瘡而自行購買藥膏或置之不理，有些還會尋求民間偏方處理，往往都到排便出血頻率增加造成貧血、如坐針氈的地步，才肯到門診就醫。

但劉家成又說，因傳統痔瘡切除手術必須住院3至7天，且有7至14天的疼痛期，出院後還必須每天溫水坐浴3至4次，完全復原至少需要1個月，不少患者會因為修復期長、擔心打亂生活步調，而一再忍耐不願就醫。

為此，屏基引進「微創雷射痔瘡消融手術」，不但手術時間短、住院日短、疼痛度及傷口都比傳統切除手術小許多，讓民眾可以很快回到職場，不耽誤工作。

劉家成說，雷射痔瘡消融手術是利用雷射熱能汽化消融供應痔瘡組織血流的血管，致使痔瘡組織逐漸萎縮，術後疼痛減輕，傷口更僅有針孔大小，癒合快，解便順利，患者2至3天即可出院恢復上班，適合除出血外，排便時痔瘡會脫垂出肛門的第二度至第三度內痔的患者，整個手術大約只要30至40分鐘即可完成，且只需局部麻醉或半身麻醉即可。

他說，這項手術採自費，近期已成功完成多起手術，患者以30至50歲居多，他們在乎疼痛感以及是否能快速復原回到工作崗位，術後他們的滿意度都很高，很開心生活品質改善了。