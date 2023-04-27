有些人在進入一段戀愛關係前，會先和對方討論金錢和價值觀，再決定是否要往下一步前進，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、水瓶座、摩羯座會先談金錢觀再戀愛，其中巨蟹座思考比較長遠，認為再好的戀情也都要面對金錢問題。

▍巨蟹座

如果不知道對方的金錢觀和經濟條件，也不知道對方的發展性，巨蟹座怎麼放心交往下去？對他們來說錢雖然不是愛情的首要條件，但在愛情裡唯有足夠的安全感才能走得長遠並且結婚生子，認為再好的戀情都要面對這件事，所以要重視。

▍水瓶座

別人可以避談「錢」這個話題，水瓶座如果也照做的話，那就不符合他們的個性了！他們敢於站出來舉起新時代務實戀情的大旗，而且思想超前善於融會貫通的他們，對於先談錢再戀愛這件事，不僅不排斥，還可以早點看到其中的好處。

▍摩羯座

務實的摩羯座，會以現實的姿態看待感情，他們不排斥先談錢再說愛。摩羯座側重於如何分攤費用和消費觀是否一致，所以為了愛情能夠發展長久，認為一定要先有個共識。