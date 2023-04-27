頂新於慈濟合心講堂設置福慧床提供休憩。(頂新和德基金提供／吳建輝彰化傳真)

魏應充說，自已平常在家就會下廚，煮麵對他來說很簡單，他說永靖最有名的就是切仔麵，是從小吃到大的味道，（吳建輝攝）

永靖鄉頂新大樓香客服務站。(頂新和德基金提供／吳建輝彰化傳真)

大甲媽遶境進香回鑾，27日凌晨再度回到彰化縣境內，晚間6點半駐駕北斗鎮奠安宮，而腳程快的香客趕在媽祖前進到彰化，沿途熱情民眾輪流提供食物和茶水，重現早期農村「奉茶」的純樸傳統，同為彰化人的頂新和德文教基金會創辦人魏應充也當起志工，親自煮素膳麵給香客品嘗。

大甲媽祖回鑾彰化，盛大進香隊伍及陣頭浩浩蕩蕩恭迎媽祖，沿途永靖鄉民輪流提供熱食與茶水，今年包含在地的頂新和德文教基金會等不同志工團體在內，全鄉共有超過千名志工投入迎香客，展現永靖在地濃濃的人情味。

頂新和德文教基金會結合永靖慈濟環保站、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會，共同打造「環保旗艦型香客服務中心」，提供來回程香客免費食住，包括「頂新大樓」、「永靖慈濟環保站」2個據點，共有100床福慧床住宿，還有超過萬份補給品、帳篷區、淋浴間和戶外曬衣場。

27日頂新和德文教基金會創辦人魏應充現身彰化老家，親自下場煮麵給香客吃，他說自已平常在家就會下廚，煮麵對他來說很簡單，他說永靖最有名的就是切仔麵，是從小吃到大的味道，讓虔誠信眾可以在長途行腳後，補補元氣，不然走400多公里很遠，很辛苦。

頂新和德文教基金會表示，大甲媽信眾走到永靖，能夠沖個舒服的熱水澡，放鬆一整日疲憊的身軀，與在有冷氣的環境中補眠恢復元氣，補充遶境時最需要的體力，讓香客有賓至如歸的感受。

另外成美文化園結合媽祖遶境活動，推出香客優惠價，至4月30日前，只要戴任一宮廟帽子或令旗入園，即可享「門票半價」優惠(均一價$150、含抵用50)，目前園區內許願藤及花旗木正盛開，歡迎各位香客蒞臨欣賞。