「風格舞會派對」三天的主題分別為中式復古旗袍之夜、台灣珍珠奶茶之夜以及絢麗SHOW SHOW夜。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

來台北一起搖擺，2023台北國際搖擺生活節明起開跑嗨到周末，首次開放免費參加。北市觀傳局表示，除了有搖擺舞體驗，還有搖滾爵士演出、爵士文化講座、美食市集及台北城市樂活走讀等，邀民眾一同到西門紅樓前開心舞動。

搖擺舞（Swing Dance）發起於1920年代的美國，是一種即興舞蹈及社交活動，觀傳局表示，此次台北國際搖擺生活節（Bubble POP Lindy Exchange）選定西門紅樓北廣場為主場，希望不分身分、性別、階級、年齡、國籍的民眾都能輕鬆參與。

觀傳局也說，連續3日下午、晚上皆有搖擺舞免費街頭體驗活動，並齊聚全台灣北中南的搖擺舞舞團，包含新竹「Swing Gale大風搖擺」、台中「Let’s Swing Taichung」、台南「日舞．台南」、高雄「Swing Formosa」以及台北「TapLife」、「Swing Taiwan」、「Big Apple」等著名搖擺舞團，來現場帶領民眾體驗舞步，享受熱情爵士音樂。

觀傳局表示，除了免費搖擺舞體驗，也在西門紅樓二樓舉辦收費制的「風格舞會派對」，讓民眾復古變裝，穿梭時代享受搖擺舞樂趣，另外，也將齊聚來自韓國、日本、泰國、新加坡等地的海外舞者們，與台灣本地舞者合舞、battle競賽，民眾就算不跳舞只看表演，也能值回票價。

觀傳局補充，台北國際搖擺生活節也在大稻埕迪化街舉辦「文化沙龍講座」，分享爵士樂發展，並邀請「Like It Formosa 來去福爾摩沙」團隊帶領民眾深入台北市萬華區、大同區及中正區，走進台北的歷史文化。