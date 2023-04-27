身體各處有許多「淋巴結」，裡面的淋巴結能讓人體在面對病原體時有足夠的免疫力，而脖子剛好是淋巴密度最高的地方，因此如果頸部附近有發炎、感染，就可能造成淋巴結腫大，耳鼻喉科醫師吳昱辰指出，若想要避免惡性的淋巴結腫大，平時要減少抽菸、喝酒、吃檳榔的頻率，最好將這3個習慣完全戒除。

吳昱辰在臉書粉專發文指出，頸部淋巴結腫大經常發生在鼻子、嘴巴、喉嚨出現問題時，像是感冒、扁桃腺發炎、牙痛等，還有皮膚的發炎、感染也是可能原因，不過大部分的淋巴結腫大都是良性的，急性發炎時可能會出現「壓痛」的狀況，但隨著發炎、感染的部位復原，幾周後淋巴結也會慢慢地越消越小。

吳昱辰提到，惡性腫瘤也有機會轉移，導致淋巴結腫大，這類的淋巴結腫大就會不斷持續，甚至可能隨著時間越變越大。另外平時可以透過維持健康的生活作息、飲食習慣降低發病風險，抽菸、喝酒、吃檳榔都會增加頭頸部惡性腫瘤的機會，也會造成淋巴結腫大，建議最好減少食用，如果能戒掉就更好了。

吳昱辰進一步說明，就醫檢查時，醫護人員會根據淋巴結的大小、數量、持續時間、能否移動、硬度、疼痛等狀況，再加上檢查淋巴結周邊是否有發炎感染的現象後，視情況加做超音波檢查，以便更仔細評估淋巴結的狀況，如果懷疑有惡性風險，也可能進行「細針抽吸」，也就是用針刺穿到淋巴內，獲取部分細胞做檢查。判斷淋巴結為良性或惡性後，才能知道是否需要接受藥物、手術或其他治療手段。

吳昱辰也提醒，淋巴結腫大的成因有很多種，如果察覺身體有異，就要盡快就醫，讓專業人員評估、判斷。

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