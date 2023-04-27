獨派團體「台灣國」的成員，今天上午手持漆彈槍，衝向中正紀念堂內的蔣中正銅像，並向銅像射擊，行政院院長陳建仁表示，中正紀念堂轉型工作轉型會報已由決定由行政院副院長鄭文璨擔任召集人，成立中正紀念堂轉型推動專案小組，希望透過跨部會、專家學者共同討論做出較好的決定。

陳建仁表示，也會透過政府與民間持續的討論做出比較好的決定，讓轉型正義推動、去除威權象徵，弭平社會傷痕、重建社會的互信，這是最重要的目標會盡快完成這個動作。