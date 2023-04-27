許多民眾都有便秘的困擾，一名人妻表示，她聽聞俗稱「美人心」的碧玉筍吃了可能會導致腹瀉，想說能藉此治療便秘，結果老公吃完卻跑了至少6、7次廁所「用噴的」，出門後更不敢隨意走動，深怕一不小心就當場噴發，而人妻則是因為只吃了外面買的便當，幸運躲過一劫，直說：「真的有嚇到！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前在網路上看到吃了碧玉筍導致腹瀉不止的案例，讓她覺得這種蔬菜可能是便秘患者的好夥伴，於是便在超市買了一小包嚐鮮，但回家後原PO吃了外面買的便當，老公和大姑則料理碧玉筍當午餐。

原PO表示，吃完午餐半個小時後，老公和大姑都開始跑廁所，「沒有開玩笑，用噴的」，大姑約腹瀉3次，而老公則因為吃比較多碧玉筍，腹瀉了至少6、7次，「出門不到5分鐘肚子立刻痛起來，完全不敢亂走動，深怕拉出來，忍著飆回家，立馬找馬桶報到」。

等到原PO發現大事不妙時已經是深夜，她趕緊找了24小時的藥局，購買止瀉藥和電解水，藥師還特別叮嚀患者不可以進食、飲水，口渴只能喝電解水，原PO老公服藥後症狀才略微好轉，讓她直呼：「真的有嚇到！腹瀉的厲害，真的不能開玩笑」，也藉由這次經驗提醒眾多網友，碧玉筍可能不適合所有人食用。

貼文曝光後，有內行網友指出，碧玉筍是金針植株的嫩莖，又稱為金針筍，其中含有「秋水仙鹼」，料理前最好泡水1小時以上，務必炒熟再吃。

食藥署網站曾發文指出，金針的根部和花中含有「秋水仙鹼」，雖然本身沒有毒性，但進食半小時至4小時後，經過胃腸道吸收，會氧化成有毒物質「氧化二秋水仙鹼」，進而引發中毒，可能會有腸胃不適、腹痛、嘔吐和腹瀉等症狀，嚴重時甚至會昏眩。食用新鮮金針花前，一定要煮透才能破壞秋水仙鹼，而一般市售的乾金針在乾製過程中已破壞秋水仙鹼，食用上並無疑慮。