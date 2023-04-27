國民黨南投縣議員游顥、宋懷琳都表態參選南投縣第2選區立委選舉，黨中央決定舉行民調後徵召，23日至25日進行電話民調結果出爐，游顥支持率較高勝出。國民黨南投縣黨部指出，他們近期開會後將民調結果送交中央黨部，預計5月2日由黨部公布2024立委選舉第2波徵召名單，徵召游顥代表藍營挑戰綠營立委蔡培慧。

南投縣有2席區域立委，第1選區（烏溪線6鄉鎮）民進黨提名南投縣議員蔡銘軒、第2選區（濁水溪線7）由蔡培慧爭取連任；國民黨第1選區提名現任立委馬文君，第2選區立委23日至25日舉行3天民調，宋懷琳、游顥和黨中央各找一家民調公司，最後比對3家民調結果，游顥支持率較高勝出。

國民黨南投縣黨部指出，他們會將民調結果送交黨中央，預計國民黨中央黨部5月2日將布第2波徵召名單，正式徵召游顥代表藍營挑戰綠營立委蔡培慧。對於民調結果，宋懷琳未接聽電話；而游顥則表示，須尊重前輩宋懷琳，待中央黨部會統一說明。

游顥連任2屆議員，在南投縣議員第4選區（竹山、鹿谷）都是最高票當選。游顥日前受訪曾說，他是台灣大學政治系博士，曾是立法院副院長、國民黨主席辦公室主任，在國會擔任專業幕僚10多年，熟捻法案、建設等提案運作，回故鄉參選議員，在綠營大票倉竹山鎮獲最高票，展現自己突破顏色、派系的基層實力，盼選民給他機會進國會為南投鄉親服務。