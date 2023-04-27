雙北近日槍擊案頻傳，疑似是竹聯幫弘仁會與華山幫因利益衝突黑吃黑，囂張行為惹怒警界，傳出警方高層已對弘仁會與華山幫會下達滅幫令，警方偵辦時還發現弘仁會幹部「樂樂」刻意挑釁華山幫，在自家的娛樂公司門口掛上夜市氣球牆，嗆聲「有本事就來開槍」，氣焰高漲的行為引發警方關注，被三重警方列為重點區域加強監控力道。

據了解，這名弘仁會幹部「樂樂」是名台日混血，本名叫飯窪大輔，他加入弘仁會後作風狠辣，因此躍居幫中要角，他混跡在新北市三重、蘆洲一帶，且在三重集賢路擁有一間娛樂公司，近日還刻意在公司門口掛上夜市氣球牆，嗆聲華山幫「有本事就來開槍」，這樣的行為也引起警方高度關注，導致該處成為三重警方的監控重點。

不過「樂樂」的狠辣作風也引起幫眾不滿，導致2021年底至2022年間有3名幫眾欲脫離弘仁會，結果被「樂樂」教唆幫眾強行押走凌虐，日前蘆洲警方已將「樂樂」及涉案幫眾依組織、強盜、妨害自由、傷害等罪送辦。