嘉義市學校透過聯合作品展宣傳台灣文化。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

日本─台灣學校聯合作品展會場情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市精忠國小、蘭潭國小、蘭潭國中與僑平國小校長與老師，本月24日至28日到日本參訪多所友好學校，並出席日本台灣文化藝術交流會主辦的「2023年廣島縣尾道市第一回日本─台灣學校聯合作品展」開幕典禮，促進台日教育交流。

精忠國小、蘭潭國小、蘭潭國中與僑平國小的校長及老師訪問團，4月24日至28日參訪日本大阪府和泉市的國府小學、廣島縣尾道市的重井小學、長江小學、浦崎小學及日比崎中小學等多所友好學校。

訪問團師長在大阪的國府小學，了解該校推動11班的特殊教育的作法，也見習日比崎中小學與浦崎小學英語教學與國際教育，台日雙方也對國際教育師資素養的培訓交換意見。

參訪團後來與尾道市教育委員會教育長宮本佳宏等官員，一起出席「廣島縣尾道市第一回日本─台灣學校聯合作品展」開展典禮，此次展覽展出精忠國小、蘭潭國小、蘭潭國中，日本浦崎小學、重井小學、長江小學、日比崎小學、日比崎中學的畫作。

嘉義市政府教育處長林立生表示，為積極配合教育部國際教育2.0政策，鼓勵訪問團員透過與尾道市學校師生的實體交流，介紹嘉義市國際教育地方培力團（IELCG）的教師國際素養培力，並促進台日雙方的國際交流及跨國共學機制。

日本台灣文化藝術交流會長蔡欣珊表示，嘉義市與尾道市自2015年簽署友好協定以來，一直穩定交流，2017年起該會與嘉義市國際教育地方培力團合作，台日學校也推展跨國藝術交流。