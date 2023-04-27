綜合所得稅即將自5月1日起開始接受民眾辦理申報，財政部北區國稅局基隆分局表示，為方便民眾辦理申報，將於5月1日、25日、26日及29日至31日中午加班收件，另外，5月31日收件時間也延長到當晚7時，歡迎民眾多加利用。

基隆分局提醒民眾，綜合所得稅申報的法定期間自112年5月1日起至5月31日止，民眾可以多加利用網路申報，民眾只要在財政部電子申報繳稅服務網站（網址：https://tax.nat.gov.tw）下載綜合所得稅結算申報軟體，就可以利用自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、電子憑證或行動自然人憑證（以下統稱憑證）、行動電話認證或納稅義務人之「身分證統一編號＋戶號」等多元驗證方式登入。

民眾也可以在登入申報軟體後，直接下載個人所得及扣除額資料，就能夠在網路上完成111年度綜合所得稅結算申報。

另外，民眾也可以利用手機報稅免出門、免下載APP、免讀卡機，可依下載資料進行編修亦不受限於國稅局上班時間内辦理，於法定申報期間內24小時皆可上網申報，既安全又便捷。

如果利用網路或手機報稅，有應檢送附件資料給國稅局的話，從今年起，只要檔案大小合計以10MB以下，民眾也可以透過網路申報系統上傳檔案給國稅局。

基隆分局提醒民眾，採網路及手機申報的案件，如果可以退稅的話，會最優先於今年7月底撥付退稅款。採人工及二維申報，經國稅局核定之退稅案件，則是要等到今年10月底，才會撥付退稅款。

國稅局基隆分局說，如果民眾還有疑問，也歡迎利用智慧客服「國稅小幫手」線上查詢或撥打免費服務電話0800-000-321洽詢，將竭誠為您服務。