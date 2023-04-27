為讓學子從小培養國際素養，新北市推出全國唯一提供國中生「國際職業試探」及暑假技高生「技職國際產業見學」方案，共有美國、德國、日本、澳洲四4大航線課程。教育副局長劉明超今攜手樟樹國際實中、三重商工、鶯歌工商及瑞芳高工師生共同開箱4大航線課程，為2023年技職教育國際化元年正式揭開序幕。

劉明超表示，新北市發布全國首部新北NO.1技職6.0技職教育政策白皮書，以四年8億翻倍投資技職教育，其中規畫國際專業培養全球力的五個行動方案，含括專業英文及職場英文體驗、國際專題論壇、全面技職雙聯學制及首創國際技職領袖人才、金手國際見學等，其中5月已安排金手獎優秀師生至美國、澳洲及日本國際見學，拓展國際視野。

教育局說，國際職探課程由樟樹國際實中攜手美國矽谷MetroED教育系統合作，徵選18名新北市國中生，學生須自費，規畫6月10日至6月19日，課程包含藝術、家事、醫護類探索課程及美國產業參訪等，申請報名至5月1日。

「暑假技職國際產業見學計畫」則由三重商工規畫以機電技能學習為主軸，徵選20名機械群、動力機械群、電機電子群學生，於8月5日至17日至德國學習。

鶯歌工商規畫以陶瓷設計學習為主軸，徵選25名設計群學生，於7月8日至13日至日本學習；瑞芳高工規畫以跨群科專業學習為主軸，徵選20名各群科學生，於7月16日至26日至澳洲學習。

教育局補充，本次活動皆採徵選方式進行，只要符合年齡及就讀科系等規定資格條件即可報名參加，入選學生可獲邀參加行前專業國際教育培訓、返國成果發表培訓及教育局專屬結業證書等，對於本次4大航線有興趣者，請至該校學校網站查詢。