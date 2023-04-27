男子朱定邦在2017年擔任台北市信義分局偵查隊偵查佐，他恐嚇民眾「人家外面3台車要抓你」「60萬買一條人命很划算了」勒索31萬元，甚至以查緝賭場為由索賄，他另涉洩密案，台灣高等法院依不違背職務期約賄賂罪判刑9年，褫奪公權5年，公務員登載不實罪判刑1年10月，恐嚇取財罪判刑6月可易科罰金，洩密罪判刑5月，可易科罰金，可上訴。

前台北市警局信義分局偵查隊偵查佐朱定邦，在2017年8月16日與其他員警一同至桃園市蘆竹區查緝陳姓男子持有槍彈犯行，朱定邦明知在查獲槍彈之前，並未有檢舉人提供陳持有槍彈之情資，竟製作其女友之檢舉人警詢筆錄。

另朱定邦在2017年3月9日接獲來電表示有人因涉嫌詐賭而遭賭場人員留置，希望朱定邦到場查緝藉此解救，朱定邦要求賄賂，雙方達成由林姓民眾交付10萬元紅包，作為前往賭場查緝犯罪之對價合意，而期約賄賂，但後來林未交付該10萬元紅包予朱定邦。

朱定邦得知吳姓男子賭博獲利甚豐，在2017年2月6日邀約吳外出，朱定邦向吳稱「人家外面3台車要抓你，今天沒有我在場你就被帶走了，60萬買一條人命很划算了」等語，致吳心生畏怖而同意交付款項，而陸續交付款項共31萬元，朱定邦等人則再朋分。

另朱定邦明知內政部警政署建置之警政知識聯網刑案資訊系統、國民身分證相片系統及e化平臺內所查得之資料，均屬國防以外應秘密消息，竟在2017年2月28日下午以其個人公務帳號登入系統查詢民眾年籍、前科等資料，再告知李姓友人。