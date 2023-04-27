詐騙法手法推陳出新，近年更利用假投資交易APP，以「高獲利、穩賺不賠」等誇大不實廣告，誘騙被害人投資，花蓮吉安警分局利用轄內村長及村幹事業務會報、社區聚會等活動，積極加強宣導防詐騙，透過親友互相提醒守護民眾的血汗錢。

吉安警分局表示，經分析假投資型詐騙手法發現，詐騙集團多半鎖定3C高度使用族群，透過臉書、Instagram、LINE等通訊軟體散播投資訊息，取得聯繫後先邀請被害人加入投資群組，製造多人獲利假象博取信任，接著再進一步誘惑被害人下載詐騙APP，詐取金錢。

花蓮吉安警分局在轄內社區集會上，積極向民眾宣導防詐騙，透過親友互相提醒守護民眾的血汗錢。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方表示，當被害人下載APP後，詐騙集團透過修改後端數據，捏造各種獲利幻象，讓被害人持續投入大筆金錢，如果想要提領現金，歹徒便以各種話術拖延，如網路異常或需累積達一定金額才能提領等藉口推諉，最後再將被害人退出投資群組，封鎖APP帳號人間蒸發。

吉安警分局避免鄉親入詐團虎口，積極在轄內村長及村幹事業務會報、社區集會等，加強宣導如何防制假投資型詐騙，希望親友間隨時相互提醒，攜手反詐。

吉安警分局呼籲，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬投資必定伴隨著高風險，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大廣告，即為假投資真詐財的警訊，因此，小心求證是防止詐騙的不二法門，民眾若有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或110諮詢。