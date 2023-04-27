新加坡110名師生到南投縣日月潭參觀茶園，體驗製作紅茶並品嚐紅茶。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

新加坡遊學團體驗南投特色露營活動，晚間由專業生態導覽專家帶師生們賞螢火蟲。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

新加坡學生認為南投縣的自然生態豐富，對於滿山遍野螢火蟲很驚艷，回國後想帶家人一起來台灣旅遊。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府25日下午喜迎來自新加坡的110名師生的遊學旅行首發團，他們來台灣5天，其中3天2夜在南投，縣府觀光處安排他們到日月潭體驗製作紅茶，26日在溪頭露營並進行山野闖關、賞螢火蟲生態，27日登山健行，他們對滿山遍野螢火蟲的點點星光驚嘆不已，留下深刻印象。

縣府觀觀處指出，疫情期間，他們持續不斷向多個國家的旅行社，推介南投的旅遊資源，成功獲多次「新加坡金字品牌獎」的金航旅行社青睞，在台灣國境解封後，優先安排新加坡的師生來南投進行遊學旅行，這次首發團多達110名師生， 24日至28日展開台灣5天行程，25日先到台中市，接著展開南投3天2夜行程。

縣府協助規畫25日安排遺學團前往日月潭體驗紅茶製作並住宿，26日前往溪頭自然教育園區進行分組山野闖關培養團隊合作及步道探索等教學，另安排住宿體驗南投特色露營活動，晚間由專業生態導覽專家帶師生們賞螢火蟲，他們看到滿山遍野的螢火蟲點點螢光，甚至被綠色螢光包圍感到驚嘆不已，留下深刻印象，直呼：「他們回去後，有機會一定要帶家人一起來台灣旅遊。」