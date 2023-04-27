穩懋今天舉行線上法說會，智慧型手機PA經過長達1年左右庫存調整，需求已見回升，受惠於智慧型手機與WiFi客戶訂單回流，穩懋第2季營運可望擺脫第1季谷底。

陳舜平表示，第1季產品組合中各項應用均有2~3成不等的下滑幅度，主要是因為淡季效應及終端消費需求疲弱的因素，雖然目前智慧型手機庫存去化的進度還不是很明朗，不過從去年底開始有陸續來自不同非蘋客戶的急單，進入第2季也看到客戶陸續有訂單回流的現象，我們判斷客戶的庫存應該是正在逐步邁向健康的水位當中。

穩懋預估，2023年第2季合併營收將較上季成長low-thirties(31%到34%）百分比，單季毛利率預計約落在mid-teens(15%)區間水準；若依產品來看，陳舜平表示，智慧型手機及WiFi成長最大，Infra及光電產品相對沒有那麼好，雖然營收已見回升，但因產能利用率仍處於低檔，第2季毛利率相對保守，要回到平均30%的毛利率，產能利用率必須回升到60%至70%。

針對法人詢問大陸當地砷化鎵廠崛起對大陸客戶影響？陳舜平表示，隨著地緣政治演進，各國都希望有自己的半導體供應鏈，大陸也不例外，當地PA供應鏈如果可以供應，當地客戶也會採用，侵佔一些市佔，穩懋還是持續往先進製程及5G規格開發新產品，提供毛利率較好的高階高頻應用產品給客戶。

穩懋於上季法說會宣布跨入濾波器(Filter)代工服務，陳舜平表示，Filter不是單獨對外販售的產品，主要是配合手機PA客戶往高階模組/整合晶片使用，增加與客戶合作的深度與廣度。

在低軌道衛星方面，陳舜平表示，穩懋提供給低軌道衛星客戶產品以衛星上元件為主，相較於過去高空衛星，低軌道衛星需要更多的衛星滿足覆蓋率，數量較傳統多很多，以美系客戶為例，一次申請發射都是萬顆，對PA需求大很多，隨著低軌道衛星技術成熟及普及，對Infra高階PA來說是好的產品驅動力，對相關產品未來成長抱樂觀想法。

穩懋2023年第1季合併營收為28.6億元，季減19%，年減49%，營業毛利為3.26億元，季減58%，年減81%，單季合併毛利率為11.4%，季減10.8個百分點，年減19.2個百分點，營業淨損為5.95億元，營業淨損率為20.8%，季減21.4個百分點，主要是因產能利用率進一步下滑至20%所致，單季稅後淨損為4.79億元，季減198%，單季每股淨損為0.95元。

目前穩懋月產能約43000片，穩懋預估，今年折舊費用將較去年增加個位數百分比，資本支出約在40億元左右，主要用於無塵室維護及設備汰換，以及今年完工的南科高雄路竹廠第1棟建築物收尾費用。

陳舜平表示，今年至今，俄烏戰爭依然持續，全球經濟衰退的壓力還在發酵，在短期諸多不確定性之中，我們仍然維持謹慎擴產但積極投入研發的態度，因為我們對產業長期成長動能的看法沒有改變，除了數家國際級客戶已開始採用我們最新世代HBT技術用於5G行動通訊，也積極與我們進行認證下一世代HBT的製程開發，同時為滿足客戶元件整合的需求，提供從低頻、中頻到高頻應用的濾波器，並開發可承受更高電壓的氮化鎵(GaN-on-SiC)製程及奈米級砷化鎵pHEMT技術，以因應5G基礎建設在毫米波的需求；此外，還有很多客戶與我們合作開發在短波紅外線(SWIR)及長波長雷射相關的光感測應用，相關技術也可應用於車用LiDAR上，以上都是目前的研發重點。