雲林縣古坑鄉草嶺國小學童透過闖關遊戲，學習如何避免網路性剝削。（張朝欣攝）

雲林縣古坑鄉草嶺國小響應「428兒保日」家扶兒童保護串連活動，27日全校師生與雲林家扶人員化身兒保特攻隊，杜絕網路性剝削，校方強調數位時代虛擬世界愈來愈發達，兒童使用手機普及卻容易遭受誘騙，因此與家扶一起呼籲「杜絕網路惡龍性剝削」，大家盡一己之力，成為全民兒保特攻隊。

響應「428兒保日」活動，草嶺國小老師與雲林家扶人員扮演兒保特攻隊，安排學童完成九宮格挑戰，找出網路性剝削陷阱，藉此培養孩子有能力拒絕「網路惡龍」攻擊誘惑。六年級的羅于茞說，曾遇過遊戲社團的人說要贈送遊戲點數，但要先回答色色的問題，覺得奇怪就趕快退出。

草嶺國小校長蔡鳴哲表示，網路跨越時間與交通的限制，偏遠地區更容易透過網路傳遞訊息，若孩子在認知不足與自我保護意識薄弱的情況下，憾事往往就容易發生。網路具有隱匿性，手機使用風險不易察覺，家長須更加留意監護孩子使用網路，教導孩子安全使用網路是很重要功課。

雲林家扶資深社工師吳照平說，「網路性剝削受害者」年齡逐漸下降，許多網路性剝削都是在孩子無任何防備下出現的。加害者透過網路可隨時與兒少聯絡，兒少因無法逃避，容易覺得無助害怕上學，影響就學與家庭關係。受害者不分年齡、性別，上傳私密照甚至遭到人口販運，不可不重視。

雲林家扶主任廖志文指出，網路發達卻被有心人不當使用，導致兒少性剝削更嚴重，根據衛福部統計網路兒少性剝削案件，以兒少色情影像相關犯罪為最大宗，目前仍急速增加中。在虛擬的網路世界，個人資料很容易被公開，因此宣傳網路自我保護，杜絕網路性剝削刻不容緩。