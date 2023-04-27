50多歲的張小姐是乳癌患者，她罹癌後陸續接受手術治療、化學治療、放射治療及抗賀爾蒙治療，卻深受放療副作用影響，皮膚出現紅疹、痤瘡、又因擔心病情，出現夜間難眠、口乾煩躁等症狀，由於身心不適，她一度想中斷治療，所幸在中醫輔助治療後，副作用逐一改善。

恩主公醫院指出，放射治療是利用高能量放射線，破壞或殺死癌細胞，達到治療目的，但在臨床治療過程中極容易在患者體內產生副作用，除了讓患者感到不適，嚴重時患者還可能中斷治療，近來不少中醫提供癌症的輔助治療，利用中醫調理來改善放療後的副作用，幫助患者堅持抗癌療程。

恩主公醫院中醫部醫師林姿婷指出，放射治療儀器與技術越來越發達，可將放射劑量集中於癌症病灶，降低對周邊組織的傷害，但在臨床治療中，頭頸部癌症可能會影響唾液腺，造成口乾及吞嚥困難；乳癌等治療可能造成局部皮膚損傷、淋巴水腫及整體疲倦、衰弱等，這些副作用造成患者的生活品質下降，還會讓患者身體不適，出現中斷治療的想法。

林姿婷表示，在中醫觀點及臨床觀察上，高能量放射線屬於火熱毒邪，皮膚暴露在射線下，易導致紅腫潰瘍，產生類似曬傷反應的紅腫熱現象，皮膚、粘膜或血管組織在反覆傷害與修復過程中，容易造成局部的斑痕及纖維化，導致血液循環不良，進而水腫，也就是中醫所述的的「血瘀痰凝」。

此外，放射線的高熱特性會損耗人體的津液（水液），造成患者口乾、黏膜損傷與疲倦煩躁等症狀。

林姿婷表示，在中醫的臨床和研究經驗中，發現皮膚疼痛及水腫可利用清熱解毒的普濟消毒飲、活血祛淤的血府逐瘀湯，幫助改善症狀，對治療紅疹及痤瘡也有很好的效果；立甘露飲、竹葉石膏湯等滋陰清熱、兼顧益氣的處方，更可幫助患者改善口乾、疲倦煩躁、傷津耗氣等問題，除了用內服中藥、水煎湯劑等處方外，也可使用針灸療法、雷射針灸或外用藥膏、藥布等治療方式對症下藥。

林姿婷也提醒民衆，每人的體質與病狀皆會不同，最好與專業中醫師討論最適合自己的治療方式，幫助後續的癌症療程順利進行。