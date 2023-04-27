52歲陳先生從事營建工作，平時因工作勞累，肩膀偶有疼痛，卻不曾進一步檢查，近日他右肩疼痛發作，未料幾個禮拜過去，疼痛加劇甚至僵硬，想洗頭、如廁都有困難，晚上發作更是夜不成眠，診斷為「冰凍肩」，使用肩關節擴張術搭配復健2周順利恢復。

光田綜合醫院骨科醫師洪煒竣說，「冰凍肩」正式名稱為沾粘性關節囊炎，又因好發於50歲上下，俗稱「五十肩」。此症難以找出明確致病原因，卻大大影響肩膀活動度和生活品質，主要因肩膀的關節囊及周圍結締組織發炎引起，臨床上病情分為發炎期、冰凍期和恢復期。

關節擴張術在門診即可實施，透過超音波導引位置，注入液體藥物到肩膀關節；圖非當事人。（光田綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

洪煒竣說明，發炎期患者的肩膀會感到極度疼痛和僵硬，且通常持續幾個月，是冰凍肩最嚴重的階段；冰凍期患者的疼痛症狀逐漸減輕，但是肩膀的活動度仍然受到限制；恢復期患者的肩膀則逐漸恢復正常活動度。

洪煒竣進一步指出，冰凍肩患者的疾病進程各不相同，輕微的可能6個月到2年會自行痊癒，但對於某些患者或有其他內科疾病史者，病情可能會持續很長時間，在適當時機介入治療能夠幫助患者減輕疼痛和增加活動度。

陳先生患有糖尿病，長期藥物控制，根據統計，糖尿病與甲狀腺患者發生冰凍肩的比例較高。洪煒竣評估陳先生的病情屬發炎期進入冰凍期，使用「肩關節擴張術」治療，通過在肩膀關節注射關節擴張藥物，使肩膀周圍的結締組織得以擴張，從而減輕疼痛和增加關節活動度，僅需10分鐘即可有效紓解疼痛，且在門診即可執行。

洪煒竣提醒，早期的冰凍肩症狀與一般筋骨痠痛相似不易察覺，但若疼痛持續且加劇，有愈來愈僵硬趨勢時，應及早就診評估病情接受治療，適時解除關節功能惡化的危機。