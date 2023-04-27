大陸超模奚夢瑤2019年嫁給已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，婚後育有一對子女，而「賭王媳婦」的身分讓她徹底打開知名度，平日不僅要相夫教子，還經常能在時尚活動看到她。奚夢瑤昨（26日）出席品牌活動，驚喜同框韓流女王CL，她下身特殊心型牛仔褲意外搶鏡，美腿若隱若現，網友也大讚「她才能駕馭」。

奚夢瑤成為「賭王媳婦」後，一舉一動都格外受到矚目，昨日現身上海時尚品牌活動，和韓國傳奇女團2NE1隊長CL（李彩麟）驚喜同框比美，CL在韓國是出了名的時尚女王，當晚她紮起俐落馬尾，身穿一襲超深V黑色套裝，傲人上圍全炸出，讓人看了臉紅心跳。

奚夢瑤透視款心型牛仔褲，引起熱烈討論。（圖／摘自奚夢瑤小紅書）

不過，奚夢瑤在CL身旁纖細高䠷外型一點都不遜色，西裝外套內套上透視裝微露性感，最有特色的是她下身的「心型牛仔褲」，不同材質拼接的牛仔褲，大面積透視效果，讓她修長的美腿若隱若現，腳合攏時大腿處還呈現一個大愛心，視覺效果堪稱100分。

儘管有部分網友認為奚夢瑤的穿搭，有失豪門少奶奶風範，但大多數人都被奚夢瑤造型驚艷到，紛紛大讚，「這褲子一般人穿不了，只有她能穿」、「奚夢瑤才駕馭得了這種褲子吧」、「生了兩個寶寶身材還這麼絕，不愧是超模」、「站在CL旁邊氣勢完全不輸耶」。