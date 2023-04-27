Logitech台港澳總經理施前江表示：「有別以往短期快閃模式，Logi Store台中LaLaport北館品牌概念店以長期進駐為目標，並首度加入Logitech for Business商務協作解決方案的商品，從消費端到商務端完整展現品牌勾勒的『雲周邊』概念藍圖，同時也響應全球最重要的『永續經營』議題，消費者可以更理解品牌永續理念與實際行動，透過多元完整的Logitech產品樣貌，體驗Logitech『DEFY LOGIC』顛覆與創新的願景！」

看好將於5月中正式開幕，近期最熱門的台中Mitsui Shopping Park LaLaport超大區域型購物中心所匯聚的人氣，Logi Store台中LaLaport北館品牌概念店即日起試營運。以品牌導向出發，注重消費者體驗的延長並加大店的寬敞度，面積33坪，更是目前為止最大的Logi Store。延續走出IT圈策略，接觸更多元女性、家庭與上班族群，店內提供更寬廣的門市空間，並首度加入Logitech旗下全產品線概念的展演與體驗，增加從個人協作、電競創作到商務協作展示區，滿足不同領域需求，同時接軌國際未來趨勢，揭露產品與包裝減碳成果，展現品牌永續發展理念。

Logi Store品牌概念店內展示最完整Logitech個人協作解決方案產品，從鍵鼠組、簡報筆、iPad鍵盤保護套到攝影機與耳機，絕對滿足使用者多元辦公需求。包括「旗艦鼠王」MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線機械式智能鍵盤等MX高階商務系列，提供追求極致辦公體驗的職場人最專業高效的周邊選擇。以及去年推出後大獲好評，專為舒適辦公而生的超人氣LIFT人體工學垂直滑鼠等多位醫師推薦的Ergo健康辦公系列，告別滑鼠手與上班姿勢不良的痠痛肩頸。 FOR APPLE系列在外觀與設計上整合APPLE使用環境，果粉也能無縫享受Logitech的高性能周邊。美型時尚系列的多款潮流配色鍵鼠組，提供高顏值又好用的配備妝點辦公桌，每天上班都能有好心情。混合辦公必備利器也沒缺席，多款質感設計的網路攝影機與耳機麥克風，工作視訊會議無往不利。

為了尋求致勝關鍵的遊戲玩家，品牌概念店內可一睹Logitech G《英雄聯盟》聯名系列的風采，和英雄們一起進入召喚的戰場。與眾多世界頂尖電競選手合作，今年更被選為VCT太平洋聯賽官方指定設備的PRO系列也能現場把玩，感受職業電競等級手感。超人氣PRO X SUPERLIGHT無線輕量電競滑鼠不只擁有多款色系，更讓玩家精準吃雞，戰無不勝；搭配 PRO X電競鍵盤及PRO X LIGHTSPEED無線電競耳機麥克風，再享有職業級完美電競桌面體驗。熱血玩家最愛的新一代G502 X PLUS無線電競滑鼠、搭載LIGHTSPEED與藍牙雙模連線的G913頂規無線機械式電競鍵盤，以及BLUE各式創作麥克風都可以在現場盡情體驗試玩。

賽車迷絕對不能錯過，G923賽車模擬方向盤也能於品牌概念店現場體驗。搭載Logitech G獨家「TRUEFORCE」技術。以每秒高達4000次的速度運作，不管是引擎轟鳴聲與碎石作響，或每一次換擋、甩尾和髮夾彎，都能感受前所未有的真實賽車感與遊戲細節。 Logitech for Business商務協作解決方案，視訊會議設備與Logi Dock滿足混合辦公需求。

首度加入品牌概念店內的Logitech for Business商務協作解決方案系列，包括為大中小會議室量身打造的視訊設備，如適用於大會議室的Logitech Rally Bar、中會議室的Logitech Rally Bar Mini，都是一體成型的全功能視訊會議系統，整合三大主流視訊平台，一鍵即可輕鬆開會。還有專為小空間設計的MeetUp超廣角視訊會議系統，再搭配Tap觸控螢幕控制器與Tap Scheduler排程控制面板，讓查看會議資訊與會議排程變得簡單又容易，滿足混合辦公或商務洽談的各項需求。