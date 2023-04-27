從事家庭裁縫業的簡女士，因胞妹於去年6月因病逝世，將妹妹遺留的保險金購置救護車，贈予建佑醫院，期望遺愛人間、造福鄉里。建佑醫院說，也期待藉此捐贈救護車的活動，可以為鄉親提供更多元化的醫療服務。

居住小港區的簡女士，因胞妹於去年6月因痼疾逝世，長期辛苦照顧妹妹的簡女士經與家人磋商後，決定將妹妹遺留的身故保險金200萬元全數捐出，並透過承辦胞妹身後事的禮儀公司牽線，購置全新救護車捐贈予林園區建佑醫院，將妹妹的遺愛化作大愛。

簡女士平日從事家庭裁縫業收入並不寬裕，她希望沒有人會再嘗到貧窮的痛，也為完成妹妹的心願，更希望能夠為林園及大寮地區弱勢的病患提供相關協助，決定繼續將這份愛的力量永續流傳。

建佑醫院院長許義郎表示，簡女士靠著繡制服、修改學生褲勤儉地營生，卻不自私不計較，把行善當成生活的一部分，令人由衷敬佩。也期待藉此捐贈救護車的活動，可以為鄉親提供更多元化的醫療服務，與推動健康促進、整合性之預防、治療、復健之全人服務，期待成為林園區民眾厝邊的好醫院及南高雄最佳健康守護者。