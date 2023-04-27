桃園市光明國中羽球隊成立12年，近年來深耕基層，拉拔幾間國小的小選手共訓，提升羽球未來戰力，另也與土地銀行建教合作，企業、市府、地方仕紳紛紛挹注資源，終於在今年全中運拿下桃園首面國男組羽球團體賽金牌。校方直呼，團體賽考驗全隊陣容，要拿下冠軍實在不容易。

光明國中羽球教練莊偉廷表示，光明國中羽球隊自2011年成立至今，曾於全中運獲得國男組羽球團體賽銅牌，再來又經歷2年掉出8強，去年重返8強，今年終於拿下冠軍，這也刷新桃園的紀錄，首度有學校獲得國男組羽球團體賽冠軍。莊偉廷坦言，羽球在桃園的發展並不是很順利，尤其運動選手需要很長的培訓期，要成功培養1名選手需要耗費很多時間與精力。

莊偉廷說，團體組的比賽，全隊陣容及能力相當重要，因此過去經常被羽球強權學校壟斷，光明國中羽球隊過去與名校對抗經常被慘電，所幸在這幾年努力深耕基層後，球隊開始逐漸打出好成績，從羽球種子學校錦興國小、大華國小將小選手拉至國中培訓形成體系，有助於選手培養，充實未來的戰力，地方仕紳、教育局也紛紛出手給予資源，加上球隊越戰越勇，不斷調整與轉型後，這次終於於國男組羽球團體賽奪得金牌。

光明國中羽球隊隊員李丞浩、楊介丹、黃子宸、李銘川、林侑陞、陳冠華、葉宇軒、王祐勝、李翊揚及黃浩瑋拿下冠軍。學生們表示，感謝比賽這幾天幫忙接送至賽場、給予加油打氣的家長及加油團，陪著選手從資格賽闖進會內，一路從8強到登頂冠軍。教練團則說，比起拿冠軍，更開心的是有這些過程的經驗讓我們學會如何在未來拿下更多的冠軍。