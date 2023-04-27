台北市議員陳政忠表示，北市自來水漏水率高達11.2％，漏水的費用仍由市民承受，且北市有41個社區無法直接使用自來水，其中東山社區若要改善目前狀況，每戶更需要自付85萬元。自來水事業處回應，準備以專簽編列公務預算。

陳政忠於議會財政建設部門質詢中指出，北市自來水漏水率11.2％，與日本漏水率3％有明顯落差，平均每日漏水量31萬噸，1噸以8.5元計算，等於每年損失9.6億元，很大一部分轉嫁給市民承受。

陳政忠說明，依老舊高地社區自設加壓受水設備統計，北市共有41個社區，6696戶無法直接供應自來水使用，在首善之區十分不尋常，且每年漏水32萬4828噸，等於有276萬元嫁接給住戶。

陳政忠批評，以北水處目前「台北市老舊高地社區自設加壓受水設備改善計畫」方案，41個社區中的東山社區和燒更寮，前者96戶每戶負擔85萬4000元，後者則是95戶每戶負擔9萬4000元，市民申請正常供應自來水竟然要85萬天價，水處如天龍處，完全不知道民間疾苦，荒唐又可憐。

處長范煥英回覆，85萬元不是申請水錶的錢，而是汰換管線的經費，可以理解民眾不能接受高昂的費用，自來水事業處也積極希望改善，準備以專簽編列公務預算。