OPEL總代理歐吉汽車全力拓展經銷通路，延續深耕台灣市場的承諾，攜手經銷夥伴泰達及駿達汽車完成具指標性的全方位銷售暨售後服務體系建置，分別於新北三重、台中南屯及台南永康打造旗艦展示暨服務中心，並於日前聯合開幕。

歐吉汽車表示，新北旗艦展示暨服務中心佔地總面積超過1200坪、斥資超過10億元購地興建，內部空間規劃完整，涵蓋新車銷售展示區、維修保養服務區與車輛美容等專區，成為亞洲區最大旗艦點，將以最新穎的OPEL品牌設計元素，提供北台灣消費者耳目一新的賞車與維修服務體驗。

OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢表示，全力拓展經銷通路、打造完善的展售空間是歐吉汽車一直以來的目標，唯有深耕台灣扎穩腳步完成通路據點的佈建，以充滿活力的全新品牌風格提供更美好的購車與服務體驗，才能滿足消費者和車主們的需求。OPEL也將於第二季至年底陸續啟用濱江服務廠，內湖展示中心、北台中旗艦點以及佔地超過1200坪的桃園旗艦點，預計今年底將完成8個通路據點的佈建，讓喜愛OPEL品牌的消費者，能有更多，更方便的賞車和售後服務保養空間。

全新OPEL新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心皆位處汽車品牌精華區內，分別坐落於新北市三重區光復路二段162號、台中市南屯區龍富路四段269號和台南市永康區中華路753號，且皆位於交通樞紐位置方便消費者和車主們親臨體驗。全新OPEL旗艦展示暨服務中心皆依循德國原廠最新設計規範，展現新穎、大膽且獨特的全新風格，且完整規劃銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、車主休憩等多項功能於一體的新世代服務據點。

為了讓喜愛Opel品牌車款的消費者能近距離體驗最新的車用科技與現代設計美學，歐吉汽車將自29日起至5月1日於全台OPEL展示中心舉辦「THE NEW OPEL GRANDLAND 新車上市展間發表會」，邀請消費者搶先感受Opel新世代德國SUV迷人風采、品味德國美食以及體驗德式駕馭，活動期間試乘The New Opel Grandland就送精美好禮。

全新OPEL新北、南台中、永康旗艦展示暨服務中心皆位處汽車產業精華區。（歐吉汽車提供）

全展間以OPEL德國原廠認證最新規範打造。（歐吉汽車提供）