奇異果領導品牌Zespri今(27日)宣布產季開跑，並介紹Zespri獨家「迎夏活力早安套餐」，分享如何在重啟日常軌道的時刻，用早餐加顆奇異果的秘訣，為充實的一天從早開始注入滿滿活力，不過因運費、燃油費等上漲加上天氣因素，今年Zespri也調整消費端售價，預計漲幅12％。

長達三年的疫情不只改變生活模式，人們心態上的轉變更是顯著，隨著生活重啟，許多人卻感到力不從心，易陷入「一早起來提不起勁－疲憊身心使待辦事項堆積如山－做事缺乏動力與活力導致拖延－累積事務使隔天起床心更累」的負循環，因此如何喚醒活力，成為時下大眾關注的議題。

根據資料顯示，台灣人因忙碌的生活型態，早餐外食比例高且營養不均衡，常吃高油、高熱量、過多澱粉的類型。知名營養師杯蓋分享，台灣人最愛早餐的前十名，如麵包、蛋餅、漢堡、三明治等，搭配含糖飲料，大多是「地雷組合」，極容易對身體造成負擔。另衛福部調查，高達近九成台人蔬果攝取量不足，營養師杯蓋建議在早餐中多攝取蔬菜水果，更能達到均衡飲食、健康低負擔的目標。同時分享「完美早餐組合」為：能量主要來源的碳水化合物＋幫助肌肉生長的蛋白質＋穩定血糖並增加飽足感的膳食纖維＋維生素C。其中維生素C能幫助膠原蛋白生長並提升活力、改善情緒，幫助心情愉悅。

奇異果又被稱為「營養小金礦」，富含維生素C、膳食纖維、奇異酵素、葉酸、鈣、鉀等豐富營養素，小小一顆營養密度高，早餐加顆奇異果，除了輕鬆補充均衡營養，也可幫助接下來一整天的營養吸收。根據研究指出每天吃2顆奇異果，除了提升活力，更可降低憂鬱與疲勞指數，改善整體情緒，降低厭世無力感，喚活整天的精神，提供一日能量來源。不過因為運費、燃油費等上漲，進口水果紛漲價，加上紐西蘭天氣因素，今年Zespri也調整消費端售價，預計漲幅達12％。