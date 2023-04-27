獨派團體「台灣國」長期不滿蔣介石的銅像未全面拆除，台灣國辦公室主任陳峻涵27日持漆彈槍赴中正紀念堂，意圖射擊蔣公銅像，最終被警方帶回派出所釐清案情。行政院長陳建仁27日指出，未來中正紀念堂轉型推動專案小組將透過政府、民間的討論，全面推動轉型正義，做到去除威權象徵、弭平社會傷痕及重建社會互信。

台灣國稍早在臉書表示，台灣自詡為自由、民主、人權、法治的現代文明國家，卻容許世紀屠夫的蔣介石銅像安坐在首都的精華地帶數十載，就像是極權中國到處矗立著毛澤東肖像一樣荒謬，今天特別藉由「槍擊蔣介石銅像」行動，以不具殺傷力的漆彈象徵蔣軍當年對台灣人及部分所謂的外省人的無差別屠殺，此行動希望可以催促蔡政府儘速將最具代表性的中正廟銅像移除，落實轉型正義的法律規定。

陳建仁下午出席2023年紀念五一勞動節暨全國模範勞工表揚典禮，會前被媒體問到蔣介石銅像轉移問題和轉型正義的進度概況。他指出，中正紀念堂的轉型工作，行政院推動轉型正義會報已經決定，由副院長鄭文燦擔任專案小組的主持人，同時成立「中正紀念堂轉型推動專案小組」，希望跨部會與相關學者專家來共同討論。

陳建仁盼望，透過政府與民間的持續討論，進而做出比較好的決定，讓轉型正義能夠推動，可以去除威權的象徵、弭平社會的傷痕、重建社會的互信，這是政府最重要的目標，「我們會儘快地來完成這個工作」。

中正紀念堂轉型推動專案小組成立至今約1個月，該小組是在行政院3月30日舉行的轉型正義會報會議中成立，當時陳建仁強調，民主時代應以「去個人崇拜」、「去威權化」為基本走向，這已是社會普遍共識，中正紀念堂的轉型規劃需要政府與民間、部會與部會協力推動、審慎研議。