美國同意讓南韓在與北韓潛在的核戰規劃中扮演更重要的角色，但這可能無法消除南韓對美國防務承諾的疑慮，專家表示，這些疑慮推動了南韓主張建立核武庫的聲音。根據週三（26）公布的新的《華盛頓宣言》（Washington Declaration），美國將向首爾提供詳細的情報，若該地區發生核意外（威脅）計畫研擬中給予發言權。不過，首爾重申了不會追求自己的核彈（很模糊的說法）。

據《路透社》（Reuters）27日報導，南韓懷疑美國是否甘願拿本土城市冒險來保衛盟友，因為北韓最新彈道飛彈射得到美國本土，以及南韓已經是一個全球強國，應該成為擁有核武器的國家之一的感覺。南韓政府中的一些人也擔心，如果美國出現新政府，華盛頓可能又會減少對於南韓防務支持的力度。

作為候選人，尹錫悅總統呼籲美國將戰術核武部署回南韓，並在一1月份暗示該國可能需要發展自己的核武庫。但他隨後收回了這些評論，一位前美國高級官員告訴路透社，尹錫悅的核談判很可能是為了確保週三宣言中概述的規劃和協調角色。

美國海軍研究所（Naval Postgraduate School）的沃爾普（Tristan Volpe）發了一則推文表示： 「我擔心的是，領導人往往很難把核妖怪收回瓶子裡，」「南韓加入了一個小圈圈，這些國家聲稱要獲得（開發）核子武器，來迫使美國讓步，」他補充說：「國內政治可能會刺激並且影響到南韓領導人長期以來不去觸碰核武選項的方針。」

尹錫悅並非孤唯一一提出這樣想法的人，而且民調顯示，大多數民眾支持擁有核武器。首爾市長吳世勳在3月接受《路透社》的採訪中表示，南韓即使冒著國際反彈的風險，也應該建造核武，以增強對北韓的防禦，。

漢國外國語大學教授里奇（Mason Richey）表示:「華盛頓宣言應該能夠打住尹政府關於擁核的言論，但這可能只是暫緩辯論，而非終止。」