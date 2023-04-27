大甲鎮瀾宮媽祖正展開9天8夜遶境行程，醫師觀察，繞境結束後，中南部醫院總會出現不少腳痛病人，提醒民眾以4重點挑選鞋子保護腳底或腳踝，也建議穿上彈性襪防止「鐵腿」。

台中一年一度的宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」21日晚間起駕，沿途行經本市大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等區，南下前往嘉義縣新港奉天宮進香，遶境行程長達9天8夜。台北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師張訊表示，媽祖遶境後，中南部各大醫院會出現一波腳痛的病人，起因大多是由於長時間走路及站立而產生不適，常見症狀主要分為腳底、腳踝與小腿三部分。

張訊解釋，人們走路走久，腳底容易出現疼痛感，通常7成是腳跟疼痛，3成腳底前段痛，建議民眾靠靠鞋子減輕腳底壓力，可以挑選鞋底厚一點的氣墊鞋、鞋尖側面看起來略翹的鞋子，或在鞋底內側加足弓墊，也可以選擇鞋背軟硬適中的鞋子。他補充，足弓墊不是貴就好，而是要服貼足弓，扁平足或高弓足，需要特別訂製。

遶境長時間走路，腳踝兩側也會疼痛。張訊建議民眾選擇兩側較高的鞋子，如籃球鞋，兩側包覆性高，比較不會拐到。記得試鞋時，鞋跟後方要能伸入1、2根手指，側面則要緊密。注意鞋子後方不要太高，以免卡住阿基里斯腱，腳跟容易磨破皮。

如果容易有「鐵腿」問題，他建議穿彈性襪，天熱穿不住的話，可選透氣的、別太厚，重點是不要悶，壓力1級就可以，不用選到醫療級，穿的時候腳朝上比較容易穿。

由於遶境信徒大多落在50、60歲，張訊呼籲民眾量力而為，建議每小時要休息10分鐘，尤其腳是人的第二心臟，如果壓力太大，血液會推不回心臟，民眾回到休息處可將雙腿抬高，若沒消腫，代表負荷過大。單純水腫可以熱敷，壓腳底很痛則屬急性發炎，必須冰敷。

他提醒，若不確定是急性或慢性發炎可嘗試泡溫水，腳伸進去受不了，表示是急性期，建議中斷行程，立即就醫。