日本橋海鮮丼辻半屢次榮登日本媒體報導海鮮丼之冠，視覺震撼宛若「珠寶盒」。（香繼光提供／馮惠宜台中傳真）

日本第一職人天丼－金子半之助以30公分穴子魚被網友譽為「天丼界天花板」，同步於4月27日正式進駐LaLaport北館（香繼光提供／馮惠宜台中傳真）

東京第一海鮮丼名店-日本橋海鮮丼辻半也首度插旗台中（香繼光提供／馮惠宜台中傳真）

LaLaport台中繼南館在1月間試營運後，北館也在4月27日開幕，東京第一海鮮丼名店-日本橋海鮮丼辻半也首度插旗台中，新店開賣，全新推出獨家超CP值平價套餐，號稱頂規的日本橋海鮮丼套餐300元起就能品嚐到。

日本橋海鮮丼辻半屢次榮登日本媒體報導海鮮丼之冠，視覺震撼宛若「珠寶盒」，匯聚多位日本大師合作誕生的「日本橋海鮮丼辻半」，以最強高湯、最強味覺、最強海鮮、最強空間在2018年7月初入台灣微風信義，以獨步全台的「一丼雙吃」－多達8-10種北海道直送的嚴選海味，注入自京都名菜「鯛茶泡飯」特色吃法，成為老饕心中的海鮮丼No.1。

看好台中市場，日本橋海鮮丼進駐LaLaport北館，開幕全新推出超CP值300元級平價套餐菜單，號稱頂規的日本橋海鮮丼套餐即將300元起就可以品嚐的到，另4月27日至4月30日開幕首四日更推出限額前30組第二件套餐半價優惠。

另，同集團「金子半之助」也重磅回歸台中市中心，日本第一職人天丼－金子半之助以30公分穴子魚被網友譽為「天丼界天花板」，同步於4月27日正式進駐LaLaport北館，並於4月27日至4月30日首四日同步推出限額前30組江戶前天丼套餐第二件套餐半價優惠。