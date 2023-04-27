2021年2月，台南市安平區接連在8天內爆發2起震驚社會的黑道幫派火拼釀2死，先是男子王重傑遭綽號「蝦米」的蔡秉逸率眾追撞、砍殺身亡；接著角頭陳建文遭昔日小弟蔡秉逸槍殺身亡。檢警查出顏偉丞涉在陳建文命案中，負責幫蔡通風報信，但顏否認，一審判無罪，檢方上訴，二審維持無罪判決，全案還可上訴。

台南高分院合議庭指出，原審認事用法，並無不合。合議庭認為，同案被告黃姓男子、連姓等4人經檢方不起訴處分確定，顯見有勘查現場事實的黃男經檢方認定無犯罪嫌疑，遑論僅單方接收照片的顏男。

合議庭指出，依據蔡秉逸的背景及開槍前後過程，可單獨犯案，顯無派人勘查、確認、接應必要；再者，蔡秉逸犯案時間已近當日晚間9時，與檢方所認定顏男確認陳建文行蹤的當日下午2時許相距逾6小時，毫無證據顯示顏男有持續盯梢並通報蔡秉逸的情事，難僅以他於當日下午曾確認陳建文行蹤，遽論顏男有參與殺人犯行。

檢方起訴書指出，顏男先到陳建文位於安平區住處勘查地形、確認陳是否在家，並在蔡秉逸行動時協助聯絡同夥前往接應，案發當天下午，顏男與蔡秉逸還在一起時，顏聯絡黃泓韶到陳建文家確認陳是否在家，因黃泓韶未在第一時間到陳家，黃聯絡另名黃富廩到陳建文家勘查，黃富廩即到陳家查看並以手機拍照傳給黃泓韶，黃泓韶再把照片轉傳給顏男，顏再轉告蔡秉逸掌握陳建文行蹤。

同日晚間，顏男把車子交給蔡秉逸，蔡於當晚近9點時駕車到陳建文住處，蔡持槍下車進入槍殺陳建文。因蔡已槍殺陳建文，顏男聯絡連、王兩名同夥不必再進到安平區。

顏男則辯稱2月22、23日跟蔡同行曾聽蔡說要去殺陳建文，但未與蔡擬定殺害陳建文的計畫，也沒有親自或指示黃泓韶到陳建文家勘查。

合議庭認為，顏男與蔡秉逸熟識，但「知悉」蔡秉逸欲對陳建文不利並不等同「參與」殺人犯行，欠缺積極證據可認顏男有與蔡秉逸共同擬定殺害陳建文的計畫，也沒有顏男親自或指示黃男勘查地形、確認、接應的確切事證，檢方僅以顏男與蔡交情匪淺、黃男曾傳送現場照片、顏男當日下午曾至現場附近及供述蓄意隱瞞等，論斷顏男積極參與殺人重罪，欠缺充分補強證據。