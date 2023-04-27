日本深夜劇《全裸開動》本月開播，除了看舞台劇帥哥近藤頌利與《如果30歲還是處男似乎就能成為魔法師》中的快遞萌寵優太朗組CP，甜翻劇迷之外，也被眼尖的台灣觀眾發現有2位台灣演員，包括去年以《比悲傷更悲傷的故事》入圍金鐘獎最佳男配角的曾少宗和旅日國寶級歌后翁倩玉。

曾少宗近年在多部台劇、日劇中皆可以看到他的帥氣身影，而《全裸開動》是他首部以全日文演出的日劇，「我飾演台灣出生、在⽇本⽣活的蔬果店員『劉昊山』，名字是製作⼈請我命名的，她希望我能全⼼全意地喜歡⾃⼰演出的⾓⾊，我跟媽媽感情很好，所以以媽媽的姓（劉）幫角色命名。剛開拍時我有點緊張，後來製作⼈就很溫柔地跟我說『你就放⼼的做你⾃⼰吧』，緊張感霎時煙消雲散，便⼀路很享受地拍攝直到殺青。劇組也請了很嚴格⼜溫柔的演員老師來指導，很感謝導演與編劇願意給空間讓演員發揮。這次是我第⼀次參與⽇劇，拍攝現場只有我⼀個外國⼈，劇組裡每⼀位⼯作夥伴都很照顧我。」

翁倩玉在劇中飾演近藤頌利的奶奶。（KKTV提供）

曾少宗在拍戲之餘常與近藤頌利交流中、日文，劇組也特別企劃了一個華語教室的小專題，他在教學影片中負責教日本觀眾簡單實用的中文單字發音，近藤則教台灣觀眾講日語，劇組感情之好可見一斑，曾少宗說：「飾演颯太的近藤是⼤阪⼈，他會教我關⻄腔的⽇⽂，語⾔真的是太有趣了，除了能互相交流外，也能拉近彼此的距離。演出這⾓⾊很⼤難度在於大部分台詞不是⾃⼰的⺟語，雖然我已經學習⽇⽂近10年，但要⽤⽇⽂演出還是跟⽇常聊天不同，花了很多時間在練習⽇⽂的語速與語感，每天起床、散步、甚至洗澡時也都⼀直在練習。」

曾奪下金馬影后的73歲台裔日本女星翁倩玉，1978年參演在台灣的最後一部電影作品《新西廂記》後，便專心在日本發展演藝事業。近年在版畫、服裝設計、烹飪與節目主持各領域發展，較少在戲劇中露臉，本次特別為了《全裸開動》跨刀演出，保養得宜的她，在劇中飾演近藤頌利的奶奶，還要刻意化老妝才能符合形象，凍齡的好氣質讓人稱羨。翁倩玉在日本演藝圈的極大成功給了同樣赴日發展的曾少宗勇氣與鼓勵：「初得知翁倩⽟女⼠演出本劇，興奮得不得了！她有如⼀顆閃耀星星般溫柔的存在，⽽我現在也在台⽇兩地發展，能跟前輩翁倩⽟女⼠在同⼀部劇裡演出，對我來說有很特別的意義」。

近藤頌利在劇中有全裸吃飯的怪癖。（GagaOOLala提供）

《全裸開動》一条颯太（近藤頌利飾）是任職於金融廳的上班族，無論是外貌或工作能力都完美無瑕。然而，颯太卻有一個不為人知的嗜好—喜歡全裸吃飯，對他來說，一絲不掛地享用美食是他紓解壓力的好方法。某天，颯太收到奶奶（翁倩玉飾）的來信便返鄉一趟，沒想到這個秘密也因此被教奶奶烹飪的蔬果店男孩三木真尋（優太朗飾）給意外撞見，這下真的完蛋，颯太決定要想辦法向真尋解釋他的「特殊習慣」，但沒想到又弄巧成拙，出奇的劇情發展頗耐人尋味。該劇每周五在GagaOOLala和KKTV上架更新。