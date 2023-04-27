民安9號演習由新竹市長高虹安親自主持兵棋推演及綜合實作演練。（王惠慧攝）

民安9號演習上午在北區區公所辦理兵棋推演。（王惠慧攝）

為強化面對戰爭及天災應變能力，新竹市27日舉行於民安9號演習，上午在北區市公所進行兵推演練，下午將在新竹漁港P3停車場實戰演練，也是新竹市首度以戰爭災害為主軸，模擬關鍵基礎設施及道路遭受炸毀等，並結合地震與多項災害緊急應變，場面十分逼真。

市府指出，今演練是新竹市首次以軍事作戰為主假想災況，結合戰時發生天然災變下，進行應變演練作業，藉由演習整合軍方、政府及民間資源，驗證全民防衛動員能量，達成災害防救及軍事作戰目的，共同維護市民生命財產安全。

民安9號演習上午在北區區公所辦理兵棋推演，下午則分別在新竹漁港P3停車場辦理綜合實作及於南華國中辦理戰時災民收容救濟站開設演練，驗證戰時市府動員、物資配給配售、緊急醫療、災害救援、疏散撤離、收容救濟安置、傳染病防治、戰時重大災害（難）事件應變機制及支援軍事作戰能力等，總計動員1000人、各式救災車輛146輛及直升機2架次。

演習指導官環保署副署長沈志修說，綜觀今日的綜合實作演練，市府規畫完善且有效的整合轄內資源，具體展現高度行動力與效率，是非常成功的演練，透過演練整合協調救災量能，建立有效率的應變機制，「平時多流汗、戰時少流血」，方能在災害發生時，將損傷降至最低。

消防局指出，為因應戰時及大規模災害所造成的衝擊，市府各局處將科技力導入各項防災工作，包含重新編修「防災手冊」提供民眾數位下載、整合災害潛勢地區CCTV及淹水感知器，並建置智慧防汛平台。

消防局也指出，在這次演習呈現的「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，可於戰事或大規模災害造成電力及通訊中斷時，提供網路快速連接維持基本通訊，並結合衛星網路連接至全球微軟資料中心，進行各式資料備份及整合，可維持戰災時戶外救災通訊、視訊及影像監控等需求。

另，在化學災害搶救演練項目，也導入「救災機器人」應用，透過救災機器人的水霧噴灑，可以降低環境中毒性化學物質濃度及限制其擴散，並可透過救災機器人機械手臂進行洩漏鋼瓶搬運，降低救災人員的搶救風險，提升搶救效率。

而在戰時傳染病防治演練項目，因應炸彈攻擊後內部化學物質釋出於環境中，透過於佈建高密度空污感測器及監視的「空品感測物聯網」系統，進行全面性空污狀況及可能擴散趨勢模擬的掌握，以即時採取有效預防及應變措施。