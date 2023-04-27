新北市議會日前開議，市長侯友宜昨( 26 日)也赴議會進行施政報告，民進黨議員群起猛攻，送「狒狒娃娃」、「鞋油」諷刺侯友宜會拋棄市政選總統。前立委郭正亮今( 27 日)指出，侯友宜跟他的團隊應該好好準備，不管要講市政或是國政議題，這都是最好的舞台，其他候選人都不會有。

新北市議會昨進行施政報告，藍綠議員爆發激烈攻防戰，藍營議員舉球，綠營則火力全開。民進黨議員顏蔚慈送上「鞋油」想諷刺侯友宜腳底抹油、落跑；議員戴瑋珊也搬出「狒狒娃娃」要侯友宜不要講廢話。

郭正亮指出，從現在開始到 5 月 15 日民進黨議員對新北市府的質詢，就是對侯友宜的考驗，每天都會見報、媒體也會一直守在新北市，「這是非常好的機會」，曝光能夠壓過其他候選人，但問題就在於侯能不能好好表現，用這個時機為自己造勢。

郭正亮指出，國民黨也傳出 5 月 20 日左右就會徵召提名，距離侯友宜結束總質詢也就幾天時間，侯友宜一定要好好準備，不管是市政議題，或是影射性的丟出全國性議題，「這個就是舞台，連賴清德都沒有」。

郭正亮也提到，「送鞋油的議員應該要被黨紀處分吧」，怎麼能讓侯友宜把鞋子擦亮，讓侯能走得更遠、被更多人看到。