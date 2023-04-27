在路上什麼樣的東西容易讓人多看兩眼？一位女大生表示，近日她和一些男生朋友聊天時得知，男生們看到「高中女生」都會忍不住多看幾眼，就算已經有了女朋友也一樣，女大生進一步調查後，發現自己的男友也會這樣，讓她相當好奇背後原因。對此，許多人分析，相較於大學女生，「高中生通常比較有青春洋溢的感覺吧，她們少了一種被社會摧殘過的感覺」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，大三的她近日和幾位男生朋友聊天，「他們說看到高中女生都會忍不住多看幾眼」，其中有些人雖然已經有了女朋友，卻還是有這種狀況。

原PO進一步詢問男友後，對方坦言看到女高中生也會多看幾眼，不過只是在心裡讚嘆「現在的女高中生很漂亮」的程度，讓她相當好奇背後原因，「是高中女生會自帶一種光環嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「高中生通常比較有青春洋溢的感覺吧，她們少了一種被社會摧殘過的感覺」、「制服有清純感」、「高中不管男女都很青春讓人嚮往，反觀我這個被作業考試…追著跑的可悲大學生」、「不就沒熬夜的純真」；另外也有不少人認為，喜歡年輕女生是男生本色，「男人是專情的，不管幾歲都喜歡18的」、「大多男人本性都喜歡年輕妹妹吧」、「幼齒比較讚」。