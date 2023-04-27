童綜合醫院職災職能復健中心評估職災勞工工作需求，設計工作強化訓練，增強手的活動力與身體肌耐力，助其順利重回職場。（童綜合醫院提供／潘虹恩台中傳真）

童綜合醫院去年成立「職災職能復健中心」協助逾40位職災勞工，其中有30位職業傷害的勞工重返職場，今年獲勞動部認可為「職災職能復健專責醫院」，為讓更多民眾了解職災整合性業務，27日上午舉辦揭牌典禮，期許持續幫助海線與其他地區需要服務的職災勞工。

目前童綜合醫院職災職能復健中心結合勞動部與各縣市相關單位，提供職災勞工工作分析、功能性能力評估、增進其生理心理功能之強化訓練及職業輔導評量等，也提供相關資源諮詢，協助轉介相關機構等服務，使勞資雙方都減少因職業災害造成的衝擊與耗損；服務對象包括職業病之勞工、職業傷害之勞工、職災後已達醫療穩定者、職災後工作能力有明顯落差者等。

童綜合醫院職災職能復健中心治療師暨個管師江嘉惠分享，52歲陳小姐是倉儲管理員，通勤途中遭遇車禍導致腰椎骨折受傷無法長時間行走、手部神經受損無法使力，童綜合醫院職災職能復健中心評估其工作需求後，設計工作強化訓練，增強手的活動力與身體肌耐力，順利重回職場。

童綜合醫院復健醫學部主任李敏輝指出，童醫院不僅是台中市4家「職災職能復健專責醫院」之一，也是台中第家承接職災勞工職能復健服務的醫院，更是海線唯一獲得勞動部認可的職災專責醫院，服務內容多元且經驗豐富，期許解決海線與其他地區需要服務的職災勞工就業復工問題，並幫助勞工與其家庭盡早恢復昔日的生活品質。

勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂表示，「勞工職業災害保險及保護法」去年5月1日施行，將職業災害保險自勞工保險條例抽離，並整合職業災害勞工保護法，以建構包含職災預防、補償及重建之完善保障體系，對勞工權益是相當重要的里程碑。感謝童綜合醫院對於職災勞工職能復健的投入與用心，協助數十位勞工重返職場恢復常規生活。