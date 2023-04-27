台北市文山第二分局為持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之識詐宣導工作、提醒民眾慎防詐騙，特邀請金馬影帝李康生與分局長陳瑞基共同錄製防詐騙宣導短片。（簡銘柱翻攝）

台北市文山第二分局為持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之識詐宣導工作、提醒民眾慎防詐騙，特邀請金馬影帝李康生與分局長陳瑞基共同錄製防詐騙宣導短片。（簡銘柱翻攝）

台北市文山第二分局為持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」之識詐宣導工作、提醒民眾慎防詐騙，特邀請金馬影帝李康生與分局長陳瑞基共同錄製防詐騙宣導短片；同時也期前預告內政部警政署5月5日「全民防詐·藝起發聲」宣導活動，冀望能藉由影帝的高人氣及知名度，邀請全國民眾共襄盛舉！

金馬影帝李康生化身刑警 攜手文二警宣導反詐騙

文山第二分局配合警政署112年5月5日13時至16時舉辦之「全民防詐·藝起發聲」宣導活動，特邀請影帝李康生與陳分局長瑞基同框進行活動期前預告及防詐騙宣導。過程中李康生提到自己的臉書照片也曾遭詐騙集團盜取並用來創設假帳號、企圖詐騙影迷及粉絲，導致一名粉絲誤以為是影帝出外景忘了帶盤纏，緊急贊助2萬5000元後，始發現係詐騙，就與近年網路上充斥許多假冒名人推薦投資股票或向粉絲借錢的詐騙手法如出一轍，因此影帝十分重視也希望透過本次宣導，提醒民眾切勿被詐騙集團的話術蒙騙了！而本次拍攝也有令人莞爾的小插曲，結束前現場工作人員見機不可失，便一擁而上與影帝拍照留念，連負責攝影的同仁也不顧一切地衝上舞台，最後竟是由分局長親自掌鏡，替大家留下美好的合影畫面，也讓影帝笑稱「波麗士實在太熱情了！」

文山第二分局呼籲，詐騙集團假冒名人、專家名義推薦投資股票或盜用藝人、明星照片後向影迷、粉絲借錢之案例時有所聞。民眾如遇類似情形，請務必再三求證，可撥打165專線詢問或至名人、專家的官方粉絲專頁確認是否有相關訊息，以保障自身財產安全！