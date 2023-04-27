教育部今天召開「私立高級以上學校退場審議會」，台東縣私立公東高級工業職業學校因為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，被列為專案輔導學校，但給予該校改善期限2年。

今天的私校退場審議會由教育部國教署長彭富源署長主持，台東縣私立公東高工為私校退場條施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1／2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，給予該校改善期限2年。

教育部表示，後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，公告於「大專校院校務資訊公開平臺專區」及「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，以強化專案輔導學校的治理。

此外，被列為專案輔導的學校，教育部應加派專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。

這次退場審議會逐案審議通過東方設計大學、嘉義縣私立同濟高級中學、苗栗縣私立賢德高級工商職業學校、未來學校財團法人臺東縣育仁高級中等學校、台南市私立新榮高級中學，共5校之加派董事及監察人名單。教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。