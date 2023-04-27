屏東海生館應景兔年特別規劃展示了兩種海兔「染斑海兔」與「截尾海兔」；而日前飼育員驚喜發現，館內展示的兩種海兔皆進行交配行為並開始產卵，令參觀的民眾蔚為驚奇。屏東海生館捕捉到難能可貴的海兔交配畫面，連假期間民眾如入館參觀，仔細觀察海兔的行為，也許將有意想不到的驚喜發現。

染斑海兔與卵團(屏東海生館提供)

海兔沒有毛茸茸的外表與可愛的大眼睛，但卻有著同樣的「大耳朵」特徵，海兔頭頂的「大耳朵」其實是「嗅角」，用以幫助感覺環境中的氣味與變化，而非用來聽聲辨位；另外還有一對靠近嘴巴的觸角稱為「口觸角」，與雙手的功能相近，碰觸食物並進食使用。海兔也有眼睛，但只能感受光線的明暗變化，稱之為眼點。因為外型近似兔子，稱之為「海兔」，其實是軟體動物腹足綱海兔目海兔科，主要生長在潮間帶與亞潮帶海域，以各種海藻為食，體色和花紋會和棲息環境中的海藻相似，是相當高級的隱身術，不易被敵人發現，在海中要細心加耐心才能發現牠的蹤跡。

截尾海兔交配(屏東海生館提供)

海兔本身為雌雄同體的生物，所以每當交配季節，就可看見野外的海兔排成一列相互交配異體受精的有趣畫面。海兔主要把卵產在堅硬底質或是岩石上，卵團的形狀極似一團泡麵，看起來有點像不小心倒入海中的廚餘，但可千萬別任意移動卵團！海兔卵團之數量常有數百萬顆的卵，是因大多數會被大小型生物吞食，所以提高產卵數量與次數，以確保孵化率，稱為「卵海戰術」。近幾年來，因海洋環境受氣候變遷影響與掠食者吞食，雖然海兔產卵量高，但是能順利存活下來的卻極少，海兔數量也在逐漸減少中。屏東海生館也呼籲來訪民眾，可至台灣水域館觸摸池觀察海兔之餘，更可透由實際行動了解海洋保育與環境議題，讓生物能永續共存。

截尾海兔產卵(屏東海生館提供)

屏東海生館除了日間營運時間可在台灣水域館內看到海兔之外，還有另一個夜間體驗活動可親自到潮間帶近距離觀察海兔，就是每年四月份開放報名的「夜巡海生館」，將由解說員帶領民眾深入夜間的潮間帶探索，尋找生物的蹤跡之外，還可一窺館內夜晚來臨時，海洋生物各自休憩的有趣樣貌。

屏東海生館也歡迎民眾，於勞工節連假期間入館遊玩，除了可欣賞海洋生物的各種樣貌之外，限時三天推出「勞工節放鬆遊館」優惠，4月29日至5月1日三天期間，入館民眾至指定服務台辦理暢遊海生館的「海洋卡」，出示勞工身分相關證明文件，即贈送可愛企鵝造型敲背槌乙支，讓來館的勞工朋友們能放鬆渡假，感受獨特的海洋假期。