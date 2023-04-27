李浩瑋推出全新數位EP《Moon Halo》。（形上娛樂提供）

23歲創作歌手李浩瑋明（28日）將推出全新數位EP《Moon Halo》（月暈），主打歌〈狼〉MV同步上線，為了致敬他心目中的偶像「星爺」周星馳，特別在MV中復刻了電影《少林足球》裡一小段經典戰爭畫面，李浩瑋必須像阿兵哥一樣匍匐前進，他覺得「超級好玩」表示：「其中，拍攝投擲道具手榴彈時，還一直砸到玻璃差點破掉。」也讓李浩瑋大笑「太荒謬」。

此外，拍攝跟朋友打鬧的枕頭大戰時，團隊準備了20顆羽毛枕頭，其中，浩瑋發現麻吉出現在鏡位面前，就故意全力砸他臉，「結果下一秒換他揍我，他也使勁全力爆擊我」；也因出動20顆枕頭之故，整個攝影棚飄滿無所不在的羽毛，讓李浩瑋和所有人忍不住噴嚏連連，尤其過敏原讓浩瑋一觸即發，紅眼、鼻水淚水湧出，讓導演緊急喊卡，趕緊把他帶到戶外休息2個小時，才平安度過羽毛危機。

此外，為了營造最重要的雪景，導演買了3噸的非食用瀉鹽，出動3噸半超大卡車運送至攝影棚，主角李浩瑋則有被安排趴在瀉鹽上的鏡頭，因為若吃到非食用瀉鹽，會讓身體產生不良反應，同事為了讓李浩瑋小心，故意加重語氣捉弄他說「嘴唇千萬別碰到，吃到會死喔」，讓他信以為真、超級緊張，全程乖乖不敢講話，緊閉雙唇，認真戒備的模樣讓大家暗自偷笑，雖然沒有吃到瀉鹽，但雪景大噴發、泡泡滿天飛，李浩瑋無奈說：「會一直吃到泡泡，全身都黏黏的。」