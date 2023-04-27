臺灣證券交易所公布第九屆公司治理評鑑結果，遠傳於上千家上市櫃公司中脫穎而出，連續九年入選上市公司組評鑑前5％企業！其中包含遠傳僅有8家上市企業連續九年蟬聯此殊榮，突顯遠傳在公司治理及永續經營成效獲得一致肯定。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳積極落實誠信治理，強化董事會職能，提升經營績效，保障股東權益，除了連續九年拿下公司治理評鑑前5％，也已連續七年入選DJSI道瓊永續指數，可說是值得信賴的公司治理資優生。

遠傳也以實質行動投入社會面的永續發展，於2022年3月發行臺灣電信業首檔社會責任債，累計至今已發行新台幣66億元，為國內社會責任債發行量最大的上市公司，同時積極提升5G覆蓋率，運用遠距教學系統與遠距診療平台，縮短城鄉數位落差以及增進醫療資源可近性，以科技打造無距、共融、共好的社會。

展望未來，遠傳將持續精進公司治理，提升永續經營績效，以電信本業資通訊為核心，落實企業永續發展策略，持續發揮關鍵影響力，將企業社會責任視為核心價值，實踐永續發展目標。