指揮中心解編！陳時中現身訴痛苦辛酸 徐巧芯怒提「6問」轟：聽不下去

中央流行疫情指揮中心將在5月解編，前指揮官陳時中今(27日)重返記者會現場。陳時中說，和大家一起度過很多艱辛的日子，過程有痛苦、有辛酸，疫情期間雖然努力避免傷亡，但是還有一些傷亡避免不了，不過這些事情都過去了，現在要迎來疫後新生活。國民黨台北市議員徐巧芯則舉疫苗採購、護航高端等6大謎題，直批陳時中沒道歉沒給答案就跑去選舉，因疫情而破碎的家庭真的聽不下去，承諾她進立院會挖掘出真相。

「指揮中心就這樣落幕了。留下了一堆謎題——」徐巧芯今(27日)在臉書發文提到，一、為什麼當時要抹黑、阻擋BNT疫苗採購？二、我國疫苗採購的過程與金額究竟如何？三、為什麼要護航高端疫苗？它的保護力到底是多少？四、疫情期間有多少次透過《傳染病防治法》施壓媒體第四權？五、當初在大陸的「小明」，為什麼不讓他們回台灣？決策過程是什麼？六、防疫預算8800億的使用，有沒有花在刀口上？

徐巧芯承諾，就算她進到立法院已經又過了一年，仍然會堅持挖掘出真相。前指揮官、台北市長落選人陳時中，還好意思以「神秘嘉賓」的姿態出席記者會。彷彿忘記了在疫情結束前，他就拋棄全台民眾跑去選舉的事。眾人的疑惑，陳時中與指揮中心並沒有給答案，也沒有給道歉。

「陳時中今天說：都有對人民負責。但假若人民也是這樣想的，就不會在台北市長的選戰當中淘汰他！」徐巧芯直批，當他在今天的記者會訴說自己多痛苦多辛酸，「抱歉，那些因疫情而破碎的家庭真的聽不下去！」