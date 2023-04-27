多家美國軍工企業將於5月初組團赴台，討論聯合生產無人機和彈藥等。對此，中國大陸國防部發言人譚克非今表示，注意到有關報導，對此表示嚴重關切。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方的這些軍工複合體歷來熱衷於在世界各地兜售軍火、輸出戰亂、謀取暴利。民進黨當局這種引狼入室的做法令人不齒，只會給台灣同胞帶來深重災難。

他稱，需要強調的是，任何人任何勢力都動搖不了大陸捍衛國家主權和領土完整的決心意志，阻擋不了中國必然統一的歷史進程。強烈敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性和當前台海形勢的複雜嚴峻性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止插手台灣問題，停止售台武器和美台軍事聯繫。共軍始終密切關注台海局勢，時刻保持高度戒備，依法採取必要措施，堅決反制任何形式的台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅定捍衛國家主權和領土完整。