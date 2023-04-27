南崗工業區廠商協進會每年舉行模範勞工選拔，由各廠商推薦模範勞工名單，今年共231名獲選模範勞工，27日在南崗會堂舉行模範勞工表揚大會，由協進會理事長粘清泉主持，南投縣長許淑華擔任頒獎嘉賓，她強調勞工是國家發展的基礎和動力，感謝勞工們對社會的付出與貢獻，才能讓台灣更進步。

南崗工業區廠商協進會在五一勞動節前舉行「2023年度模範勞工表揚大會」，27日在南崗會堂登場，共231名模範勞工獲獎。立委蔡培慧、南投縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、南投縣工業會理事長林仁卿、全國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗及廠商協進會理監事、顧問等人都到場觀禮。

南崗工業區廠商協進會表揚231名模範勞工，獲獎代表希望大家都能樂在工作。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

獲獎模範勞工、中華電信公司業務經理張芳瑜代表得獎者致詞時說，很高興能獲得模範勞工的肯定，覺得很榮幸，她很感謝公司同仁的協助和長官的栽培提攜，讓她不斷成長茁壯，發揮所長，她也提醒大家，在職場上一定要有積極樂觀的工作態度，因為自己的態度將決定成敗，希望大家都能樂在工作。

許淑華表示，感謝勞工朋友們對經濟發展的貢獻，勞工是國家發展的基礎和動力，因為有大家的堅守崗位和打拼努力，才能讓台灣社會更進步，每一名獲獎勞工都是大家的表率和榜樣，也是一大榮耀；縣府將持續努力協助爭取勞工權益，支持企業廠商營造更好的工作環境，並維護職場安全，希望廠商與協進會能重視並落實勞資和諧關係，合作共享創造雙贏。