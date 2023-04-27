台灣大哥大跨足 TelcoFin 電信金融服務，推出電信業首家先買後付服務－「大哥付 你分期」，今(27)日於台灣電商龍頭momo購物網正式上線。凡符合條件之台灣大用戶，今日起於momo購物網消費，使用「大哥付 你分期」即可享3期0利率；5月起最高享20％ momo幣回饋。

凡台灣大月租型用戶，即日起可於momo購物網使用「大哥付 你分期」服務，不需繁冗註冊、上傳證件、審核流程，免下載App，僅需3步驟：在momo購物網結單、輸入門號驗證、選擇想要的期數，即可完成付款，享受最滑順、便捷的先買後付體驗；且無隱藏費用，簡潔的介面設計，保障資訊透明及交易安全；繳款方式除四大超商、銀行轉帳外，更貼心提供myfone直營門市繳費，消費者無須負擔任何手續費，即可無痛繳款。

台灣大跨足電信金融服務，發展電信個人信用經濟，消費者不需另外申辦信用卡，透過手機門號，即可進行支付預算調配，擴大財務彈性，不論是原本就持有信用卡的消費者，或無持有信用卡的族群如學生、家庭主婦、自由工作者等，皆能享受延後或分期付款的服務，加速普惠金融推動。

「大哥付 你分期」以AI人工智能模型客製化交易額度，且逐月動態調整，貼心幫消費者控管過度消費的風險，避免一次性給予高額度可能衍伸的財務超支問題，幫助消費者在能力範圍内掌握財務運用的彈性，滿足食衣住行及多元便利支付需求。

台灣大哥大總經理林之晨表示：台灣大基於超過六百萬月租用戶基礎、KYC、大數據、帳單與往來關係等多元天賦，全力發展電信金融服務，鏈結集團momo購物網，賦能旗下科技事業發展。「大哥付 你分期」在最嚴謹的資料保護與風控前提下，以電信天賦驅動「全新世代先買後付」體驗升級，用戶免註冊、免上傳資料，可直接使用預給額度，除了是台灣大跨足電信金融重要里程碑，同時也提供消費者更便利、更符合需求、更安全的支付體驗，加速往科技電信事業邁進。