嘉義縣政府今天舉辦2023年模範勞工表揚大會，有資深模範勞工、身心障礙模範勞工、工業區模範勞工共190人，以及38家優良工會、38名優良會務人員、13家甲等工會，接受縣長翁章梁頒獎，翁章梁表示，嘉義縣接續開發工業區，產業勞工將會增加，感謝勞工創造產業價值。

模範勞工何月從事清潔業及勞工服務逾40年，敬業積極，服務態度良好，閒暇之餘擔任清潔服務人員工會義工服務會員。

模範勞工邱芳旗從事汽車修理業37年，並擔任嘉義縣汽車修理業職業工會愛心慈善會榮譽會長，熱心參與社區公益事務。

身心障礙組模範勞工林承峰，在台灣菸酒公司嘉義酒廠擔任行政室事務員，雖有肢體障礙，但嫻熟文書處理，表現出色，還積極進修拿到WSET烈酒L1認證及格，擔任品酒會講師及銷售產品，協助公司管理網頁及擔任FB粉絲頁小編，多才多藝。

嘉義縣長翁章梁與獲表揚的模範勞工合照。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府表示，縣內接續開發工業區、引資招商，嘉義中埔、水上產業園區招商中，大埔美精密機械園區已有超過100家廠商營運，提供逾6000個工作機會，馬稠後產業園區第一期已有29家廠商進駐，後期園區招商中。

位在太保的嘉義科學園區及民雄航太園區正依時程開發，嘉義縣正推展科技、長照、製造、服務及農業生技等多元產業，勞工需求及就業機會大增。

翁章梁表示，嘉義縣過去是職業工會居多，未來隨著工業區開發，產業勞工勢必會成長，縣府成立勞工暨青年發展處處理勞權相關問題，做勞工最大支柱，勞工越多，縣府的責任愈重，表揚模範勞工及優良工會，感謝勞工們為經濟發展的付出。