俄羅斯前總統、俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）警告，全球所有國家都必須努力防止第三次世界大戰的發生。

據俄羅斯官媒塔斯社報導，麥維德夫說，他不確定能夠阻止全球性武裝衝突的最後一根稻草是什麼，導致全球性武裝衝突的導火索在何處，但全球性武裝衝突可能會在某個時候發生。他表示，全球所有國家都需努力阻止全球性對抗，避免一場激烈而全面的世界大戰成為現實。

麥維德夫表示，俄方絕不希望世界大戰發生。他回憶說，他和同齡人年輕的時候「經常談論蘇美對抗，華約與北約之間的對抗」。 他警告，「那時候世界大戰似乎只是某種假設且牽強的情景，但我現在不能這麼說，不管這聽起來多麼可悲。」

據今日俄羅斯電視台報導，麥維德夫今年1月在對俄執政黨統一俄羅斯黨領導層發表講話時就曾表示，美國及其盟友準備攻擊俄羅斯，這幾乎引發第三次世界大戰；俄羅斯別無選擇，只能採取一些行動。