調查局航業處基隆調查站日前偵辦案件，搜索黃姓涉案人，意外查獲黃擁有他人的前科等個資，查出台北市警松山分局謝姓偵查佐偷查洩漏，涉嫌洩密、個資法，台北地檢署27日指揮航業處、警政署政風室，搜索謝員住處並約談，同時分局另名洪姓偵查佐也主動以證人身分前往北檢協助説明後被請回。全案由檢方偵辦中。

偵查佐疑洩漏個資遭檢調約談 松山分局回應了

警方表示，台北地檢署指揮警政署政風室及調查局航業調查處基隆調查站，27日上午針對松山分局偵查隊謝姓偵查佐位於南港區的住家進行搜索，並未至辦公室搜索。

據了解，本案係謝員2021年間偵辦毒品案件，查詢警用系統的個資疑遭外洩，為釐清個資外洩原因，故約詢謝員前往調查局台北市調處說明，松山分局也提供相關案卷，協助調查。

警方指出，目前謝員已於台北市調處訊問完畢，另一洪姓偵查佐也主動以證人身分，前往台北地檢署協助説明後被請回。松山分局表示，針對本案，分局立即展開內部調查，並全力配合檢調，以期盡早釐清真相。