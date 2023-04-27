不少人抽血發現膽固醇偏高時，通常會想靠保健食品改善。腎臟科張維文醫師則表示，若發現血脂出現異常，別急著吃保健食品，應先調整飲食與生活型態，少吃富含飽和脂肪酸與反式脂肪等6類食物，過去就有研究顯示，保健食品對降血脂無顯著功效。

張維文醫師在臉書粉專提到，若發現自身的膽固醇偏高，應先從飲食做改善，少吃動物性脂肪，例如紅肉、牛油、豬油、培根、奶油；含油脂的乳製品，像是全脂奶、乳酪、起司；植物性脂肪，比如椰子油、棕櫚油，此外也要避免反式脂肪，例如人造奶油「瑪琪琳」、植物性酥油的麵包、西式餅乾，還有就是奶精。

張維文醫師表示，富含飽和脂肪酸與反式脂肪的食物吃太多，會增加血液中壞的膽固醇（LDL），降低好的膽固醇（HDL），恐對心血管健康帶來危害，假若經過3至6個月的飲食控制，膽固醇依舊降不下來，才會建議患者以服藥治療高血脂。

張維文進一步說，不少業者推出「清血油」、「顧心臟」、「通血路」的保健食品，但各家品牌的真實純度、是否有降膽固醇的功效不得而知。此外美國心臟病學會雜誌〈JACC）曾做對照試驗，發現與安慰劑相比，降膽固醇藥「Statin」可讓壞的膽固醇數值下降35.2%，而保健食品與安慰劑比較，則沒有明顯的降血脂功效。

張維文最後提醒，紅麴等保健食品並不像業者所宣稱，能夠帶來優異的降膽固醇效果，民眾掏錢購買前，最好先多想一想，另外降膽固醇藥「Statin」雖有降血脂效果，但也有肌肉痠痛、肌肉炎、橫紋肌溶解症等後遺症，雖然發生率不高，且停藥後通常能改善，但還是建議民眾先以飲食做改善，且用藥前都須給醫師做評估。