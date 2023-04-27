國發會綜合海關出口、工業生產、非農就業等九項指標編製景氣綜合判斷分數，受出口、工業生產、貨幣供給等指標持續走疲，3月景氣綜合判斷分數只有11分，所對映的依舊是藍燈。

經濟發展處長吳明蕙表示，當前通膨已趨緩，金融動蕩也呈緩解，但這些緩和並不代表威脅已經消失，此外，3月景氣領先指標回升幅度也放緩，因此對未來的景氣走勢仍需審慎、保守的看待。